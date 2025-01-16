Более 180 школьникам из Пскова вручили знаки ГТО
Торжественное награждение золотыми, серебряными и бронзовыми знаками отличия ГТО за первый и второй кварталы 2024 года состоялось в Центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Юность» во вторник, 14 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Почётными гостями мероприятия стали директор центра «Юность» Александр Камезин и консультант управления образования администрации Пскова Дмитрий Морозов.
Золотыми знаками отличия наградили 142 обучающихся из Пскова, серебряными знаками – 33, а бронзовыми – 12.
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