Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Более 180 школьникам из Пскова вручили знаки ГТО

Торжественное награждение золотыми, серебряными и бронзовыми знаками отличия ГТО за первый и второй кварталы 2024 года состоялось в Центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Юность» во вторник, 14 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото предоставили в пресс-службе администрации Пскова

Почётными гостями мероприятия стали директор центра «Юность» Александр Камезин и консультант управления образования администрации Пскова Дмитрий Морозов.

Золотыми знаками отличия наградили 142 обучающихся из Пскова, серебряными знаками – 33, а бронзовыми – 12.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 января 2025

Более 180 школьникам из Пскова вручили знаки ГТО
15 января 2025

Рабочая группа обсудила развитие воздушно-силовой атлетики в Псковской области
14 января 2025

Полуфинал первенства России по волейболу пройдёт в Пскове
14 января 2025

Боксёры из Псковской области участвуют во всероссийских соревнованиях имени Николая Валуева
14 января 2025

Псковичка Елизавета Николаева завоевала два золота на первенстве СЗФО по лёгкой атлетике
13 января 2025

Капитан «Аванты-Псков» стал вторым хоккеистом региона, кто преодолел отметку 150 заброшенных шайб в НХЛ
13 января 2025

Псковичи завоевали медали на крупных всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию
13 января 2025

Псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований по биатлону

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...