Крещенскую купель оборудуют на реке Ловати в Великих Луках

08:03, 16 января 2025, ПАИ

Крещенскую купель оборудуют на реке Ловати в районе лодочной станции на Краснофлотской набережной в Великих Луках, сообщили ПАИ в городской администрации.

Предварительно, крещенские купания для населения в этом месте пройдут с 20:00 18 января до 14:00 19 января. На это время движение транспорта по Краснофлотской набережной от моста через реку Ловать на проспекте Ленина до пересечения со спуском с площади Юбилейной будет временно прекращено.

Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, один из наиболее торжественных праздников православной церкви, отмечают 19 января. Как в прошлом году псковичи погружались в крещенские купели, смотрите в фоторепортаже здесь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей Псковской области не выходить на лёд в Крещение.