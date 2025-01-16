Куда катится этот мир: первая официальная свадьба 35-летнего мужчины и девятилетней девочки прошла в Ираке

09:17, 16 января 2025, ПАИ

В Ираке 35-летний мужчина женился на девятилетней девочке благодаря новому закону, который снизил возраст согласия с 18 до девяти лет по нормам шариата. Видео свадьбы опубликовано в социальных сетях.

На видео маленькую девочку в свадебном платье ведут к алтарю, она с непониманием оглядывается.

В социальных сетях большинство людей выражают возмущение по поводу нового закона в Ираке и не понимают, как такое может быть.

Напомним, что в России регистрация брака на законодательном уровне разрешена с 18 лет. В исключительных случаях – с 16 лет.