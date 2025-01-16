80-ю годовщину со дня образования празднуют в Пыталовском округе

09:33, 16 января 2025, ПАИ

80-летие со дня образования Пыталовского района исполняется сегодня, 16 января. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.

«80 лет для истории – всего лишь миг, но для нас это время становления и роста, позволившее району занять свое достойное место среди других муниципальных образований Псковской области. Последние несколько десятилетий стали чрезвычайно важными для района. Несмотря на непростые экономические условия, район стал частью государственной границы. А с февраля 2023 года район преобразован в Пыталовский муниципальный округ», – отметила Вера Кондратьева.



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»





















Пыталовская земля богата не только лесами и полями, реками и болотами, а главное её достояние – это люди: энергичные, образованные, талантливые, искренне любящие свою землю, подчеркнула глава округа.

«Здесь учились и выросли Герои Советского Союза, хозяйственные руководители, специалисты сельского хозяйства, ученые, известные деятели культуры и искусства», – обратила внимание она.

80-летие района в округе празднуют в год юбилея Великой Победы, поэтому особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны, старожилы, для которых история земли и их собственные судьбы навсегда слились воедино, добавила Вера Кондратьева.

«Мы преклоняемся перед земляками, которые выжили в невероятных испытаниях Великой Отечественной войны и нашли в себе силы строить, созидать, делать жизнь лучше. Нам есть чем гордиться, кого славить, помнить и чтить. Достойным продолжателем славных традиций нашей земли является молодое поколение, которое добивается высоких достижений и ярких побед в защите Отечества, учебе и труде, творчестве и спорте», – отметила глава округа.

Она также пожелала местным жителям трудовых успехов, крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил и благополучия.