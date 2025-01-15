Почти 35 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков в новогодние праздники

11:00, 15 января 2025, ПАИ

34 865 пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

32 096 людей проехало на скоростных электропоездах «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Псков/Печоры. Это на 14,7 % больше, чем за прошлогодние новогодние каникулы.

«Ласточки», следовавшие по маршруту Псков – Петрозаводск, перевезли 2 769 пассажиров – это на 3,7 % больше, чем в прошлом году.

Напомним, что 20 января в Пскове начнётся демонтаж новогодних украшений.