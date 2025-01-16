Третья ракетка России Карен Хачанов одержал вторую победу на Australian Open

10:23, 16 января 2025, ПАИ

Третья ракетка России Карен Хачанов вышел в третий круг турнира «Большого шлема» Australian Open, который проходит в Мельбурне. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Карен Хачанов в матче второго круга выиграл у канадца Габриэля Диалло – 7:6, 4:6, 6:3, 6:3.

В следующем противостоянии российский теннисист встретится с победителем пары Алекс Микельсен – Джеймс Маккейб.

Отметим, что свою вторую игру на соревнованиях также провела первая женская ракетка России Дарья Касаткина. Она выиграла у китаянки Яфан Вань – 6:2, 6:0.

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