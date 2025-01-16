Похитителя продуктов задержали росгвардейцы в Великих Луках

10:36, 16 января 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

15 января около 18:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Гагарина сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 33-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.