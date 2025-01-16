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Спорт

Около 500 объектов появилось в России благодаря проекту «Спорт – норма жизни»

Около 500 спортивных объектов построили в России за пять лет реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

На реализацию программы было выделено 141,4 млрд рублей, причём более 80 % этих средств направлено на развитие спортивной инфраструктуры.

За пять лет реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» возвели около 500 спортивных сооружений, модернизировали сотни площадок и подготовили десятки тысяч специалистов, сообщил Дмитрий Чернышенко. Он также отметил, что более 23 миллионов россиян участвуют в движении ГТО и 14 миллионов из них уже успешно выполнили нормативы. Вице-премьер подчеркнул, что это важный шаг к достижению цели, чтобы к 2030 году не менее 70 % граждан России регулярно занимались физической культурой и спортом.

За время действия программы более 62 тысяч специалистов, включая тренеров, инструкторов и организаторов мероприятий, прошли обучение и повышение квалификации, уточнил министр спорта России Михаил Дегтярёв. Министр заявил, что это гарантирует высокий уровень спортивных услуг, доступных по всей стране, и что президент Владимир Путин ставил перед ними эту задачу. Созданная инфраструктура, вовлечённые люди и подготовленные специалисты станут основой для будущего развития российского спорта, подчеркнул Михаил Дегтярёв.

С 2022 года россияне могут получить социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, что позволяет вернуть часть средств, потраченных на спорт. В среднем размер компенсации составил 19,5 тысячи рублей. Количество заявлений на возмещение в 2024 году выросло на 70 %, а общая сумма запрошенного возврата превысила 8 млрд рублей.

Важным показателем эффективности программы стало кассовое исполнение бюджета. В 2024 году Министерство спорта России достигло рекордного уровня в 99,66 %. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 93,23 %, в 2022 году – 96,53 %, а в 2023 году – 99,35 %.

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