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Общество

Сайт «Работа России» открывается с перебоями из-за обновлений

​ Сайт «Работа России» работает с перебоями из-за обновлений, сообщили ПАИ в комитете по труду и занятости Псковской области. При попытке входа возникают ошибки или страница остаётся недоступной.

Неполадки связаны с обновлением портала. Технические работы проводятся для корректной работы новых функций индивидуального сопровождения граждан. Новые возможности позволят кадровым центрам разрабатывать индивидуальные карьерные планы для обратившихся граждан. При этом для участников СВО предусмотрено отдельное адресное сопровождение, за ними будут закреплены специальные кураторы.

Если возникли проблемы в работе с порталом, можно позвонить специалистам для получения индивидуальной консультации или обратиться в центр лично. Адреса и контактные телефоны кадровых центров во всех муниципальных образованиях области указаны здесь.

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