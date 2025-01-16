В Плюсском районе многодетная семья и пенсионерка из-за пожара остались без крыши над головой

13:01, 16 января 2025, ПАИ

В деревне Игомель Плюсского района многодетная семья и пенсионерка остались без крыши над головой из-за пожара в их частном доме на две семьи. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В момент возгорания в доме находилась только пенсионерка, которую успели спасти. Женщине на месте оказали медпомощь.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, но все еще есть угроза взрыва газовых баллонов в доме.

Во второй половине дома жила многодетная семья с тремя детьми. Сейчас их мать находится в роддоме, где рожает четвёртого ребёнка.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.