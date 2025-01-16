В Плюсском районе многодетная семья и пенсионерка из-за пожара остались без крыши над головой
В деревне Игомель Плюсского района многодетная семья и пенсионерка остались без крыши над головой из-за пожара в их частном доме на две семьи. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
В момент возгорания в доме находилась только пенсионерка, которую успели спасти. Женщине на месте оказали медпомощь.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, но все еще есть угроза взрыва газовых баллонов в доме.
Во второй половине дома жила многодетная семья с тремя детьми. Сейчас их мать находится в роддоме, где рожает четвёртого ребёнка.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В Плюсском районе многодетная семья и пенсионерка из-за пожара остались без крыши над головой
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