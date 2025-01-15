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Культура

18 января в «Михайловском» возобновит работу студия эстетического развития детей

18 января в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» возобновит работу студия эстетического развития детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения со ссылкой на куратора проекта, методиста и музейного педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяну Тимошину. ​

На занятии «На столе, блистая, шипел вечерний самовар...». Фото из архива детской студии при музее-заповеднике «Михайловское»

«На первой в этом году встрече, которая по строке из романа “Евгений Онегин“ называется “На столе, блистая, шипел вечерний самовар...“, мы поговорим об истории самовара, узнаем, из чего он состоит и как им пользоваться, обсудим правила поведения за столом и познакомимся с основными требованиями столового этикета пушкинской поры», — рассказала Татьяна Тимошина.

По словам педагога, на вторую половину текущего учебного года для студийцев запланировано 11 занятий на разные темы. Среди них, например, такие как «Калечина-малечина, сколько времени до вечера?» (русские народные игры), «Кто там в малиновом берете?» (из истории моды пушкинской поры), «В гостях у сказки» (ко Дню русской сказки, который отмечается 6 апреля, с мастер-классом по изготовлению лубочной картинки), многие другие.

В музее напомнили, что работа этого детского проекта в «Михайловском» началась осенью 2017-го и прерывалась только на время пандемии. В этом учебном году занятия группы начались в ноябре, но уже меньше чем через месяц, в самом начале декабря, проводить их стали «в две смены» — из-за большого количества желающих побывать на музейных уроках. Более того, субботние занятия в «Михайловском» посещают младшие школьники и старшие дошкольники не только из Пушкинских Гор, но и, например, из соседнего Новоржева. «Родители привозят ребят к нам, узнав о музейных занятиях из соцсети и СМИ», — рассказала Татьяна Тимошина, порадовавшись, что известность музейной студии уже вышла за пределы родного посёлка, а сам проект «выходит на межрайонный уровень».

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» добавили, что детские студии музейщики создают в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы со школьниками, и напомнили, что сейчас, например, здесь помимо студии эстетического развития активно и творчески работает театральная студия «Лукоморье».

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