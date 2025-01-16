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Как соотечественникам оформить сим-карту в Псковской области, рассказала Елена Полонская

Как соотечественникам, которые возвращаются жить в Россию, оформить сим-карту в Псковской области, рассказала уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская в беседе с корреспондентом «Первого Псковского».

Скриншот видео

С 1 января вступили новые изменения в закон «О связи» и сим-карты мобильных операторов иностранные граждане, не имеющие российского гражданства, могут приобрести только в очном формате в салонах связи сотовых операторов, напомнила Елена Полонская.

Для этого необходимо пройти несколько этапов регистрации: получить СНИЛС, оформить биометрию, зарегистрироваться на портале «Госуслуги», и только после этого в очном формате иностранный гражданин может обратиться в салон оператора сотовой связи и оформить сим-карту.

«Эти изменения коснулись в том числе и наших соотечественников, которые прибывают на территорию России, и наша задача, задача правительства Псковской области – оказать максимальную поддержку, чтобы минимизировать все бюрократические проволочки и сделать пребывание наших соотечественников более комфортным на территории Псковской области. В том числе это касается оформления сим-карты, которая им тоже необходима для связи и проживания на территории Псковской области», – уточнила Елена Полонская.

Раньше закон позволял оформлять сим-карту иностранным гражданам без данных процедур, но на сегодняшний день их необходимо пройти, подчеркнула она.

«Изменения в этот закон были внесены для того, чтобы обезопасить граждан от мошенников, которые покупают сим-карты не регистрируясь и из-за которых у нас происходит телефонное мошенничество. В первую очередь это безопасность наших граждан, и в том числе наша задача, как правительства Псковской области, сделать максимально комфортной процедуру оформления и получения сим-карты для наших соотечественников», – заметила Елена Полонская.

Соотечественники, которые приезжают в Псковскую область, могут получить СНИЛС и зарегистрироваться на «Госуслугах» в многофункциональном центре Псковской области. После этого в любом банке на территории региона можно пройти регистрацию биометрии. Далее гражданин сам выбирает оператора сотовой связи и обращается к нему, уточнила специалист.

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