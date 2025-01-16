Новые меры поддержки добровольчества приняли в Псковской области

16:29, 16 января 2025, ПАИ

Новые меры поддержки добровольчества приняли в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Вводится предоставление грантов на поддержку добровольчества, бесплатные посещения культурных мероприятий для добровольцев, их обучение и стажировки. Вместе с этим будут созданы видеоролики о деятельности волонтёров. Ранее эти меры поддержки анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на итоговом мероприятии «Доброволец Псковской области».

Также для волонтёров предусмотрен бесплатный проезд к местам проведения форумов, слётов и других мероприятий. Для них организуют тематические встречи с руководством региона, знаменитостями, деятелями культуры, спорта и политики, общественными деятелями.

Кроме того, волонтёров, которые проявили особые заслуги, награждают почётным знаком «Заслуженный доброволец Псковской области». Полный документ со всеми мерами поддержки доступен по ссылке: vk.cc/cHlA2S.