Новые меры поддержки добровольчества приняли в Псковской области
Новые меры поддержки добровольчества приняли в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.
Вводится предоставление грантов на поддержку добровольчества, бесплатные посещения культурных мероприятий для добровольцев, их обучение и стажировки. Вместе с этим будут созданы видеоролики о деятельности волонтёров. Ранее эти меры поддержки анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на итоговом мероприятии «Доброволец Псковской области».
Также для волонтёров предусмотрен бесплатный проезд к местам проведения форумов, слётов и других мероприятий. Для них организуют тематические встречи с руководством региона, знаменитостями, деятелями культуры, спорта и политики, общественными деятелями.
Кроме того, волонтёров, которые проявили особые заслуги, награждают почётным знаком «Заслуженный доброволец Псковской области». Полный документ со всеми мерами поддержки доступен по ссылке: vk.cc/cHlA2S.
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