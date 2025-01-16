В Германии суд запретил называть ребёнка Люцифером

15:17, 16 января 2025, ПАИ

В Германии суд не разрешил родителям назвать сына Люцифером, пишет Газета.ru.

Родители из города Росток собирались дать сыну имя в честь дьявола, но в немецком ЗАГСе им отказали, так как сочли, что такое имя «может повредить благополучию ребенка». После этого пара обратилась в суд, который встал на сторону ЗАГСа. В суде с родителями провели беседу и пояснили, что выбранное имя ассоциируется у большинства людей с дьяволом и злыми силами.

В 2017 году суд в немецком городе Касселе также помешал родителям назвать ребенка Люцифером. Тогда супруги дали новорожденному другое имя – Люциан.