В Германии суд запретил называть ребёнка Люцифером
В Германии суд не разрешил родителям назвать сына Люцифером, пишет Газета.ru.
Родители из города Росток собирались дать сыну имя в честь дьявола, но в немецком ЗАГСе им отказали, так как сочли, что такое имя «может повредить благополучию ребенка». После этого пара обратилась в суд, который встал на сторону ЗАГСа. В суде с родителями провели беседу и пояснили, что выбранное имя ассоциируется у большинства людей с дьяволом и злыми силами.
В 2017 году суд в немецком городе Касселе также помешал родителям назвать ребенка Люцифером. Тогда супруги дали новорожденному другое имя – Люциан.
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