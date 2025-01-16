Более 10 лет колонии получил пскович за убийство, кражу украшений и пьяную езду

15:50, 16 января 2025, ПАИ

Более 10 лет колонии получил 45-летний пскович за убийство, кражу украшений и пьяную езду, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ювелирные изделия мужчина украл из квартиры знакомой в июне 2023 года. Похищенным он распорядился по своему усмотрению. Спустя несколько дней во время ссоры он пырнул соседа по общежитию ножом в живот. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Кроме того, пскович, ранее подвергнутый административному наказанию, сел за руль в нетрезвом виде. На одной из псковских улиц его ВАЗ-21150 остановил инспектор ДПС, который провел освидетельствование, подтвердившее опьянение.

Подсудимый признал свою вину только по двум преступлениям, в убийстве он сознаваться не стал.

Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая пришла к выводу о том, что подсудимый виновен в совершении всех трёх преступлений.

По совокупности преступлений суд назначил псковичу наказание в виде 10 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на срок 2 года. Также с мужчины взыщут 105 тысяч рублей в счёт возмещения причиненного кражей имущественного вреда.