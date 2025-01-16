Опасность распространения метапневмовируса в Псковской области отсутствует – Роспотребнадзор
В Псковской области фиксируют спокойную ситуацию по метапневмовирусу, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
В области регистрируют единичные случаи метапневмовирусной инфекции, но их не выделяют из множества других циркулирующих респираторных вирусов. На данный момент в Псковской области опасность распространения метапневмовируса отсутствует, подчеркнули в управлении.
«Информационный шум спровоцировало сообщение из Китая, когда в конце 2024 года их управление по контролю и профилактике заболеваний зафиксировало рост респираторных инфекций, вызванных метапневмовирусом человека», – отметили в ведомстве.
Добавим, что метапневмовирусная инфекция – это ОРВИ, для которой характерны типичные симптомы поражения респираторного тракта.
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Опасность распространения метапневмовируса в Псковской области отсутствует – Роспотребнадзор