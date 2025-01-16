Количество пожаров в Псковской области за год снизилось на 35%

16:48, 16 января 2025, ПАИ

2 156 пожаров произошло в Псковской области за 2024 год. Этот показатель ниже на 35%, чем в 2023 году. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Отвечая на вопрос, с чем связано улучшение статистики, Сергей Лаврухин подчеркнул, что жители региона стали более ответственно подходить к своей безопасности. «Кроме того, у нас серьёзное оснащение. По этому вопросу мы плотно сотрудничаем с федеральным центром и правительством Псковской области», – подчеркнул он.

Показатели по всем направлениям снижаются, добавил Сергей Лаврухин. «Начало года охарактеризовалось паводковой обстановкой, но мы это отработали, и проблемных ситуаций не было», – отметил Сергей Лаврухин.

В прошлом году произошла одна техническая ЧС и взрыв газа в Опочке, где пострадали люди, и один человек погиб, сказал он.

Активно сотрудники МЧС реагировали на дорожно-транспортные происшествия, обратил внимание Сергей Лаврухин.

При пожарах за год погибло 72 человека, трое из которых дети. Более 80% возгораний происходило в жилых помещениях: домах или банях. Чаще всего они случались из-за неосторожного обращения с огнём, уточнил начальник ведомства.