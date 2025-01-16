Компания «Дом.рф» просит суд изъять у застройщика «Спецпроектжилстрой» участки в Борисовичах

17:25, 16 января 2025, ПАИ

АО «Дом.рф» обратилось в суд с иском к ООО СЗ «Спецпроектжилстрой» о расторжении договора купли-продажи земельного участка, сообщили ПАИ в Арбитражном суде Псковской области.

Между фондом «РЖС» (правопредшественник АО «ДОМ. РФ») и ООО СЗ «Спецпроектжилстрой» на основании аукциона был заключен договор аренды земельного участка в деревне Борисовичи Псковского района. Участок должен был использоваться под строительство жилых домов.

Позже территория была разделена на 324 земельных участка. Согласно протоколу по итогам аукциона, «Спецпроектжилстрой» должен был до 30 декабря 2021 года обустроить на участках инженерную инфраструктуру. Однако истец сообщил, что обязательство покупатель не исполнил: к этому моменту осуществлено строительство объекта только на одном участке.

В связи с неисполнением обществом принятых на себя обязательств по освоению земельных участков АО «ДОМ. РФ» (правопреемник фонда «РЖС») обратилось в суд с иском о расторжении договора.

Предварительное и судебное заседания назначены на 12 февраля.