Приёмы жителей Псковской области будет проводить в муниципалитетах комитет по здравоохранению

17:40, 16 января 2025, ПАИ

Личные приёмы граждан будет проводить в муниципалитетах Псковской области комитет по здравоохранению региона. Первый из них пройдёт в Псковском районе, сообщили ПАИ в комитете.

Приём жителей муниципалитета состоится в Пскове на улице Олега Кошевого, 4 с 14:00 до 16:00 27 января.

Для записи на личный приём необходимо заполнить анкету. При её обработке с заявителем свяжется сотрудник отдела по работе с обращениями граждан.

«Такая инициатива направлена на решение и обсуждение проблемных вопросов на местах. О проведении личных приёмов в других муниципалитетах сообщим дополнительно», – отметили в комитете.