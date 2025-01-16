Двухэтажная дача сгорела в Гдовском районе
В деревне Рубцовщина Гдовского района сгорела двухэтажная дача, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. Никто не пострадал.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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