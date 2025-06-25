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Общество

«В приоритете первичное звено»: Марина Гаращенко – о важности реорганизации районных больниц

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на совещании под руководством губернатора Михаила Ведерникова отметила важность реорганизации районных больниц.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Модель организации медицинской помощи прикреплённому населению с приоритетом первичного звена здравоохранения – это то основное, что сегодня должно быть выстроено на уровне районных и межрайонных больниц», – сказала она.

Главной целью процесса реорганизации является создание единой модели организации медицинской помощи в одном ключе, чтобы все жители могли получать медицинскую помощь.

По её мнению, районные больницы в том виде, в котором они существовали, не могли привлечь на работу нужных специалистов. «Чтобы набрать пул необходимых специалистов, таких как кардиолог, эндокринолог, невролог, требуются определённые критерии, в том числе количество прикреплённого населения», – объяснила она.

Напомним, процесс реорганизации уже завершился в Островской, Невельской и Псковской межрайонных больницах. Реорганизация Порховской больницы продолжается, коллективу медучреждения представили главного врача.

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