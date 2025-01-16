Скончался режиссёр «Твин Пикс»

22:50, 16 января 2025, ПАИ

Американский кинорежиссёр и сценарист Дэвид Линч ушёл из жизни в возрасте 78 лет, пишет ТАСС.

Причиной смерти кинорежиссёра стала эмфизема лёгких.

Отметим, творческий путь Дэвида Линча начался с создания короткометражных анимационных и игровых фильмов. В 1977 году он представил свою первую полнометражную работу – фильм «Голова-ластик».

Среди наиболее известных работ режиссёра – телесериал «Твин Пикс», а также фильмы «Шоссе в никуда», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв».