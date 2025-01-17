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Ставить на стол медовые лакомства советует сегодня народный календарь

17 января православная церковь отмечает память преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. Но в народном сознании этот день ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого — православного святого, основавшего известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда. Память Зосимы Соловецкого отмечается 30 апреля, однако и 17 января, день именин Зосимы, называется пчельником, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Существовала и особая примета: если в этот день много снега — год будет медовым. Чтобы уважить Зосиму, на стол обязательно ставили мед и лакомства из него — например, пряники или медовые ириски.

Подходили к концу Святки, и нечистая сила старалась напоследок натворить как можно больше плохого. Поэтому в день Зосимы принято было гнать чертей. Мужики и бабы надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, прихватив с собою кочерги. Во главе процессии несли горящую ветошь. Люди ходили от двора ко двору и кричали: «Выходи, нечистая сила!».

В это время «забивали черта» — колотили (понарошку) одного из мужиков, наряженного в лохматый тулуп. После этого разводили костер и праздновали победу над нечистой силой. Парни и девушки прыгали через огонь, чтобы укрепить здоровье и получить счастье.

Любопытные девицы, желая узнать будущее, выходили вечером на двор примечать звезды. Если Большая Медведица оказывалась справа — это означало, что святочные гадания на суженого непременно сбудутся. Если же перед собой девушка видела Млечный путь — это предвещало еще год жизни в ожидании жениха.

Гадали в этот день и на погоду. Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе еще и морозно — значит, холода будут стоять еще долго.

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Ставить на стол медовые лакомства советует сегодня народный календарь
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