Для соотечественников организуют экскурсию в Псковские теплосети

08:50, 17 января 2025, ПАИ

23 января в 14:00 для соотечественников в Пскове организуют экскурсию на муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети», сообщается в телеграм-канале центра содействия переселению «Соотечественник».

На предприятии будет возможность познакомиться с деятельностью ресурсоснабжающей организации, узнать, как организован отопительный сезон в городе; увидеть работу предприятия изнутри и пообщаться со специалистами, задать им вопросы; узнать о вакансиях, условиях работы; пообщаться с руководством.

Записаться на экскурсию можно через телеграм: +7 911 351 28 17; по телефону: 8 (8112) 33-10-83; по электронной почте: centr_sootechestvennik@pskov.ru.