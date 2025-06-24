Мастер-класс для общественных советов прошёл в Псковской области
Первое мероприятие в рамках образовательной программы для членов общественных советов провели Центр управления регионом (ЦУР) Псковской области совместно с региональным правительством 19 июня. Об этом ПАИ сообщили в ЦУРе.
Мастер-класс на тему «Эффективные социальные сети общественных советов» в Общественной палате провела заместитель руководителя ЦУРа Марина Хлюпина.
В мероприятии приняли участие представители общественных советов при исполнительных органах власти Псковской области. Обсуждались вопросы создания публичных страниц в социальных сетях, принципы информационного сопровождения деятельности советов, использование искусственного интеллекта и другие инструменты цифровой коммуникации.
Участники выразили благодарность организаторам и заинтересованность в продолжении образовательной программы.
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