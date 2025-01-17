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Какие профессии оказались самыми востребованными в Псковской области, перечислили эксперты

Псковские работодатели достаточно активны на рынке труда: компании в регионе разместили более 3 тыс. новых вакансий, сообщает hh.ru. Лидерами по доле спроса на локальном рынке труда оказались работники сферы продаж и клиентского обслуживания. В этой сфере было открыто сразу 28% или каждая третья вакансия, а это около 1,9 тыс. предложений о работе за месяц.

На втором месте по востребованности у компаний Псковской области – рабочие разных специальностей, включая сварщиков, токарей, слесарей и других. В этой сфере работодатели разместили за последнее время 23% вакансий от всего объёма в области.

Замыкает тройку лидеров по востребованности на местном рынке труда сфера розничной торговли – на эту профессиональную область приходится за последний месяц 19% новых рабочих мест от всего объёма рынка труда в регионе.

По ряду профессиональных сфер также наблюдается рост спроса на кадры, и особенно сильно это видно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Псковской области заметно вырос спрос на кадры в сфере туризма и общепита. Прирост спроса на поваров и пекарей, официантов и менеджеров по туризму – сразу на 14%. Также на 26% выросла потребность в кадрах для работы в спортивных клубах и салонах красоты. Кроме того, на 10% увеличился спрос на специалистов отрасли добычи сырья. Но сильнее всего взлетела потребность в работниках в сфере розничной торговли (+43% новых вакансий год к году).

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