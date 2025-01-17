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Общество

Более 600 детей с инвалидностью обеспечили средствами реабилитации в Псковской области

611 детей с инвалидностью получили технические средства реабилитации (ТСР) за 2024 год. Об этом ПАИ сообщили в отделении Социального фонда России по региону.

Семьям выдали 355 711 изделий на сумму свыше 60 251 441,81 рубля.

«Забота о детях с особенными потребностями является одной из задач государства. Социальный фонд бесплатно предоставляет детям с инвалидностью технические средства реабилитации, рекомендованные им в индивидуальной программе реабилитации», – отметили в фонде.

Среди доступных изделий – коляски, костыли, протезы, трости, специализированная одежда и многое другое. Получить реабилитационные средства можно одним из трех способов: подать заявку в отделение СФР по Псковской области и дождаться поставки нужного изделия, оформить электронный сертификат для оплаты выбранного средства или приобрести ТСР самостоятельно и затем получить компенсацию от фонда.

Важно отметить, что семьи, имеющие сертификат на материнский капитал, могут использовать его для социальной адаптации и реабилитации детей с инвалидностью, подчеркнули в фонде.

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