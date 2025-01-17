Условия содержания в псковском спецприёмнике и изоляторе временного содержания проверили общественники

10:23, 17 января 2025, ПАИ

Специальный приёмник для содержания людей, подвергнутых административному аресту, и изолятор временного содержания посетили общественники в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

















Условия содержания в этих объектах проверяли представители Общественной наблюдательной комиссии Псковской области и представитель Общественного совета при региональном УМВД России Андрей Стегний.

Общественники ознакомились с режимом и условиями содержания граждан, осмотрели пищеблок, медпункт и другие помещения. Они также пообщались с задержанными и спросили их о качестве питания, возможностях получения медпомощи, бытовых условиях.

«Жалоб на условия, а также на действия персонала не поступило. Работу изолятора временного содержания и специального приёмника для содержания людей, подвергнутых административному аресту, проверяющие оценили положительно», – отметили в пресс-службе.