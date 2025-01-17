Первенство Пскова по фехтованию на шпагах пройдёт 14 и 15 февраля

11:19, 17 января 2025, ПАИ

Первенство Пскова по фехтованию на шпагах пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 14 и 15 февраля, сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях смогут принять участие воспитанники спортшколы «Лидер», а также члены городской и областной федераций по виду спорта. В старшей возрастной группе смогут поучаствовать спортсмены федераций других городов и регионов.

Медали будут разыграны в четырёх возрастных категориях. Самая младшая группа – юноши и девушки 2008–2011 годов рождения. Победителей наградят грамотами, кубками и медалями.

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