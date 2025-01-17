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Работу над тремя фильмами об участниках СВО завершают в Псковской области

Работу над тремя фильмами о Героях России, участниках СВО Денисе Дементьеве, Николае Васильеве и Павле Горбоконенко завершают в Псковской области. Об этом сообщила врио председателя комитета по культуре региона Илианна Петрова на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Это будет серия фильмов. Сейчас мы завершаем работу над тремя фильмами о Героях России Денисе Дементьеве, Николае Васильеве и Павле Горбоконенко. Эти премьеры мы хотим приурочить к 23 Февраля и 9 Мая. Конечно, мы работу эту останавливать не будем. В планах у нас создание ещё пяти фильмов. Это планомерная работа», – отметила Илианна Петрова.

Кроме того, в регионе ведётся работа по созданию анимационных фильмов, которые будут посвящены героям Великой Отечественной войны.

Напомним, что первый подобный документальный фильм о героях СВО «Нет задач невыполнимых. Александр Досягаев» представили в Псковской области на закрытом показе в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота».

Денис Дементьев – уроженец Пскова, командир парашютно-десантного взвода одного из подразделений псковского соединения ВДВ, участник специальной военной операции. Он принимал участие в боях на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской области. Получил смертельное ранение при выходе со своим подразделением из окружения. Награждён орденом Мужества, звание Героя России присвоено указом президента РФ посмертно.

Николай Васильев – Герой России, заместитель командира батальона по воздушно-десантной подготовке 234-го гвардейского десантно-штурмового полка. Гвардии майор во время боя отдал приказ подчинённым на незамедлительный отход, а сам остался прикрывать их. Несмотря на полученное ранение, Николай Васильев продолжил отвлекать на себя внимание противника, уничтожив трёх неонацистов.

Павел Горбоконенко – заместитель командира 177-го отдельного отряда специального назначения по военно-политической работе 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Грамотными и самоотверженными действиями офицер предотвратил попытку проведения провокации и прорыва через границу, но в бою получил смертельное ранение. Ценой своей жизни предотвратил нападение вражеской диверсионной группы на мирных жителей Белгородской области.

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