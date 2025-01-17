Открытый чемпионат Псковской области по таврелям пройдёт 8 февраля

12:14, 17 января 2025, ПАИ

Открытый чемпионат Псковской области по таврелям пройдёт в Великих Луках 8 февраля, сообщили ПАИ в Федерации таврелей Псковской области.

В соревнованиях смогут принять участие все желающие. Турнир пройдёт раздельно в мужском и женском зачётах по швейцарской или круговой системе, в зависимости от количества участников, с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.

Победителей и призёров наградят грамотами, медалями и призами. В зависимости от количества участников, организаторами могут быть установлены дополнительные призовые места. Предварительные заявки на участие буду принимать до 6 февраля.

Чемпионат будет влиять на формирование сборной Псковской области по таврелями для участия во всероссийских стартах.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».