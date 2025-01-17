Около четырёх тысяч онлайн-обращений псковичей отработали газовики в 2024 году

12:47, 17 января 2025, ПАИ

В компаниях «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» на постоянной основе ведётся работа по обращениям и жалобам граждан, поступающим в интернет-приёмную генерального директора, по почте, в соцсетях и «Личном кабинете». Всего за 2024 год в адрес обществ поступило около 4 000 онлайн-обращений, из них около 2 500 через интернет-приёмную и «Личный кабинет» абонента, около 1 500 пришло по почте, более 300 обращений – в официальную группу газовых компаний в соцсети. Большая часть обращений поступила через «Личный кабинет». Об этом ПАИ сообщили в компаниях.

«Основные вопросы, с которыми обращаются граждане, – это газификация и догазификация, замена или поверка счётчиков, перерасчёты за газ, возможность погашения задолженности, много обращений по перезаключению договоров на ТО ВКГО и графику проведения работ по техническому обслуживанию, – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. – Мы всегда на связи, стремимся к эффективной коммуникации с нашими потребителями, поэтому на все вопросы отвечаем оперативно».

В течение года значительно увеличилось количество абонентов, которые выбирают онлайн-способы связи. Чтобы воспользоваться интернет-приёмной, нужно зайти на сайт компании и отправить запрос, выбрав тематику. Ответ заявителю будет направлен на электронную почту.

В «Личном кабинете» можно зарегистрироваться на сайте компании «Газпром межрегионгаз Псков» (мойгаз.смородина.онлайн/login и paygas.ru).

Можно воспользоваться мобильным приложением «Мой газ». Оно доступно в интернет-магазинах App Store («Газ онлайн») и Google Play («Оплата за газ»).

Реклама. ООО «Газпром межрегионгаз Псков». ИНН 6027059228.