Псковская команда примет участие в чемпионате и первенстве СЗФО по ушу

13:16, 17 января 2025, ПАИ

Псковская команда примет участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по ушу, которое пройдёт в Череповце 18 и 19 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации ушу.

В соревнованиях примут участие представители всех регионов СЗФО, а Псковскую область представят Андрей Егоров, Тимур Сажин, Никита Евдокимов, Виктория Синдеева и Василиса Козырева.

Спортсмены поборются за медали в зачётах чаньцюань, тайцзицюань, тайцзицзянь, наньгунь, гуньшу и цзяньшу.

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