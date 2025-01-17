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Псковская команда примет участие в чемпионате и первенстве СЗФО по ушу

Псковская команда примет участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по ушу, которое пройдёт в Череповце 18 и 19 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации ушу.

Псковская команда примет участие в чемпионате и первенстве СЗФО по ушу. Фото: Псковская федерация ушу

В соревнованиях примут участие представители всех регионов СЗФО, а Псковскую область представят Андрей Егоров, Тимур Сажин, Никита Евдокимов, Виктория Синдеева и Василиса Козырева.

Спортсмены поборются за медали в зачётах чаньцюань, тайцзицюань, тайцзицзянь, наньгунь, гуньшу и цзяньшу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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