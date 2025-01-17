Около миллиона рублей лишилась пожилая псковичка из-за мошенников
Около миллиона рублей лишилась пожилая псковичка из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Согласно версии следствия, в январе пенсионерке из Пскова позвонили несколько незнакомцев и представились работниками различных организаций. Под предлогом необходимости перевода денег на «безопасный счёт» они смогли завладеть её сбережениями.
Убедившись, что она стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию за помощью. По этому инциденту возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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