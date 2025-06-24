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Происшествия

Молодые люди из Великих Лук разгромили остановку в Новосокольниках

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» и ОМВД России по городу Великие Луки обнаружили преступников, подозреваемых в повреждении городской остановки в Новосокольниках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На остановке у дома № 4 на улице Шоссейной разбито 14 стеклопакетов, повреждены металлическое ограждение и скамья. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Преступниками оказались совершеннолетние молодые люди из Великих Лук. По предварительным данным, в Новосокольники они приехали на такси, чтобы провести свободное время.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской областиФото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Отделением дознания МО МВД России «Новосокольнический» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 «Вандализм» УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Ведётся следствие.

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