Внедорожник сбил женщину в Великих Луках: пострадавшую экстренно госпитализировали
Автомобиль Audi сбил женщину на проспекте Ленина, 41 в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительной информации, пострадавшую женщину экстренно госпитализировала бригада скорой помощи.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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