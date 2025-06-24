В Невеле водитель не справился с управлением и врезался в дерево

14:57, 24 июня 2025, ПАИ

В Невеле на улице Ленкоммуны 45-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево. В результате удара мужчину зажало в деформированном салоне, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пожарные подразделения с гидравлическим инструментом провели деблокировку пострадавшего. С множественными травмами его экстренно госпитализировали.

На месте работали пожарные, бригады медиков и сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.