В Невеле водитель не справился с управлением и врезался в дерево
В Невеле на улице Ленкоммуны 45-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево. В результате удара мужчину зажало в деформированном салоне, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пожарные подразделения с гидравлическим инструментом провели деблокировку пострадавшего. С множественными травмами его экстренно госпитализировали.
На месте работали пожарные, бригады медиков и сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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