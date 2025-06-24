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Происшествия

В Невеле водитель не справился с управлением и врезался в дерево

В Невеле на улице Ленкоммуны 45-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево. В результате удара мужчину зажало в деформированном салоне, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Пожарные подразделения с гидравлическим инструментом провели деблокировку пострадавшего. С множественными травмами его экстренно госпитализировали.

На месте работали пожарные, бригады медиков и сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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