Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с 82-й годовщиной освобождения города

13:50, 17 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук и Великолукского района с 82-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

Наступательная операция по освобождению Великих Лук началась 24 ноября 1942 года и продолжалась почти два месяца. К 1 января 1943 года почти весь город оказался под контролем Красной армии, однако остатки семитысячного гарнизона противника были полностью ликвидированы только 17 января.

Михаил Ведерников подчеркнул, что 6 января 1943 года газета «Красная Звезда» опубликовала высказывание английской газеты «Санди Экспресс»: «Красная армия превзошла прежде совершённые ею чудеса… Последние её достижения являются особенно крупными. Заняты Великие Луки – сильнейшая база противника на всем Центральном фронте».

«Поздравляю великолучан и жителей района! Будем помнить и чтить память о наших героях, которые делали невозможное, чтобы вернуть на нашу землю мир и подарить нам победу», – заключил Михаил Ведерников.