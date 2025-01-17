Литературно-музыкальный бал пройдёт в Доме губернатора в Пскове
Литературно-музыкальный бал-маскарад состоится в Доме губернатора в Пскове (Октябрьский проспект, 7а) в воскресенье, 19 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина.
Основной темой бала, который начнётся в 15:00, станет новогодняя сказка «Щелкунчик». «Живая музыка, бальные развлечения, сюрпризы и угощения ждут детей и их родителей», – отметили в библиотеке.
Принять участие могут дети от шести до 12 лет вместе с родителями. Осталось несколько мест для записи на мероприятие.
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