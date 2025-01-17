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Спорт

Ни один из кандидатов на должность руководителя Федерации футбола Псковской области не набрал нужное количество голосов

Ни один их четырёх кандидатов на должность президента Федерации футбола Псковской области не набрал нужного количества голосов, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Коновалов продолжит исполнять обязанности руководителя федерации. Фото: ПАИ

В процессе участвовало четыре кандидата: заместитель директора спортшколы «Стрела» Юрий Баскаков, директор футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов и действующий руководитель региональной футбольной федерации Александр Коновалов.

По результатам первого тура голосования ни один из претендентов на должность не набрал две трети необходимых по регламенту голосов. Во втором туре за Сергея Поварещенкова проголосовали 13 выборщиков, а за Александра Коновалова – семь. Таким образом, Поварещенкову не хватило одного голоса, чтобы быть избранным на должность.

Исполнять обязанности президента региональной футбольной федерации продолжит Александр Коновалов.

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