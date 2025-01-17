В Псковской области напавшую с ножом на полицейского лишили свободы на 12,5 года
Псковский областной суд вынес приговор в отношении женщины, обвиняемой в посягательстве на жизнь сотрудника полиции в Пустошкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Женщина с ножом напала на полицейского, который приехал для проверки информации о ненадлежащих условиях содержания её малолетнего ребёнка. Участковому был причинён вред здоровью.
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
Статью о произошедшем в деревне Пустошкинского района читайте здесь.
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