В Псковской области напавшую с ножом на полицейского лишили свободы на 12,5 года

16:14, 17 января 2025, ПАИ

Псковский областной суд вынес приговор в отношении женщины, обвиняемой в посягательстве на жизнь сотрудника полиции в Пустошкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Женщина с ножом напала на полицейского, который приехал для проверки информации о ненадлежащих условиях содержания её малолетнего ребёнка. Участковому был причинён вред здоровью.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Статью о произошедшем в деревне Пустошкинского района читайте здесь.