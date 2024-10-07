В Пустошкинском районе женщина предстанет перед судом по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудников полиции

18:31, 07 октября 2024, ПАИ

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьёй 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на СУ СК по Псковской области.

По версии следствия, 5 октября прошлого года женщина совместно со своим сожителем, находясь на территории одного из населённых пунктов в Пустошкинском районе Псковской области, совершила нападение на сотрудников полиции, прибывших для проверки информации о проживании малолетнего ребёнка обвиняемой в ненадлежащих условиях. При нападении на сотрудников полиции были применены вилы, топор и ножи, участковому уполномоченному полиции был причинён тяжкий вред здоровью, и она в тяжёлом состоянии была доставлена в медицинское учреждение.

Уголовное дело в отношении нападавшей на полицейских женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.