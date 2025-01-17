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Происшествия

Год условно получила псковичка, потратившая 200 тысяч рублей с чужой карты

Год условно получила 35-летняя псковичка, потратившая 200 тысяч рублей с чужой карты, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Суд установил, что 11 декабря 2023 года, прогуливаясь по Пскову, девушка обнаружила на земле паспорт, в котором находилась банковская карта и записанный на листе бумаги пин-код. Карту и пин-код она забрала, а паспорт оставила. В тот же день злоумышленница обналичила 135,5 тысячи рублей и перевела 50 рублей на свой номер телефона. В другом банкомате она обналичила еще 50 тысяч рублей. Затем направилась в магазины, где потратила с карты 13 192 рубля 92 копейки. В общей сложности жительница Пскова украла 198 742 рубля 92 копейки.

На суде девушка признала вину, раскаялась и частично возместила потерпевшему ущерб в размере 75 тысяч рублей.

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