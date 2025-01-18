Почти 70% жителей СЗФО выбирают квартиру по виду из окна

18:12, 18 января 2025, ПАИ

66 % опрошенных жителей СЗФО, которые недавно купили или арендовали квартиру, рассказали, что выбрали жильё по виду из окна. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Также 22 % участников опроса рассказали, что готовы переплатить за покупку или аренду квартиры ради привлекательного вида. В целом по России на это готова четверть россиян, 32 % из которых – люди до 24 лет.

Наиболее привлекательным видом для жителей СЗФО является зелёная зона: квартиры, из окон которых видны лес или парк, выбрали 55 % респондентов. Видом на водоём интересуются 56 % людей, а на панораму города – 28 %.

Для 55 % опрошенных наименее приятным видом из окна являются шумные дороги. Ещё 53 % жителей регионов Северо-Запада не хотели бы наблюдать из окна промышленные зоны, 44 % – площадки и пустыри и 38 % – окна соседнего дома.

Вид из окна играет ключевую роль в становлении итоговой цены квартиры. «Чем выше этаж, на котором расположена квартира, тем привлекательнее вид из окна, а значит, и выше стоимость квадратного метра», – объяснил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. Он рассказал, что на верхних этажах девелоперы размещают более просторные квартиры, так как подобные объекты предлагают хороший вид из окна. На нижних этажах часто располагаются квартиры с меньшей площадью, поэтому цена на них ниже, чем на этажах выше.