В Пскове на зимней Великой замечены сапбордисты

17:40, 17 января 2025, ПАИ

На реке Великой у Ольгинского моста в Пскове замечены плывущие сапбордисты, передает корреспондент ПАИ.

Три человека на сапах плыли в сторону слияния Великой и Псковы. На видео заметно, что течение реки сильнее, чем обычно. Из-за теплой зимы Великая в городской черте почти свободна ото льда.

Безопасность подобных развлечений Псковскому агентству информации прокомментировали в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«Главное управление МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендует гражданам отказаться от подобных развлечений.

При падении в ледяную воду безопасное нахождение в ней ограничено несколькими минутами. За это время службы экстренного реагирования могут просто не успеть прибыть на место и оказать помощь.

Также следует понимать, что в сложившейся гидрометеорологической обстановке на реке Великой в любой момент возможен отрыв ледяных полей и их движение по течению реки. В этом случае оказание помощи может стать практически невозможным.

Мы рекомендуем гражданам не подвергать себя риску и отложить плавание в открытой воде до наступления официального купального сезона, когда нахождение в ней не будет представлять угрозы для здоровья», – отметили в ГУ МЧС России по Псковской области..