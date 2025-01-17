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Общество

Движение транспорта на пересечении улиц Школьной и Олега Кошевого в Пскове ограничат на неделю

Движение транспорта на пересечении улиц Школьной и Олега Кошевого в Пскове ограничат на неделю – с 20 до 26 января, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Движение ограничат в связи с проведением строительно-монтажных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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