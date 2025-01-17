Движение транспорта на пересечении улиц Школьной и Олега Кошевого в Пскове ограничат на неделю
Движение транспорта на пересечении улиц Школьной и Олега Кошевого в Пскове ограничат на неделю – с 20 до 26 января, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Движение ограничат в связи с проведением строительно-монтажных работ.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 января 2025
О профилактике неинфекционных заболеваний рассказали псковские медики в программе «Анамнез». Главное
17 января 2025
«Это база»: псковский медик перечислила показатели организма, за которыми стоит следить