Движение транспорта на пересечении улиц Школьной и Олега Кошевого в Пскове ограничат на неделю

17:59, 17 января 2025, ПАИ

Движение транспорта на пересечении улиц Школьной и Олега Кошевого в Пскове ограничат на неделю – с 20 до 26 января, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Движение ограничат в связи с проведением строительно-монтажных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.