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Происшествия

Несовершеннолетний курьер-велосипедист попал под машину в Пскове

В Пскове на кругу у торгово-развлекательного центра «Акваполис» водитель автомобиля допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

По предварительным данным, велосипедист не спешился на пешеходном переходе. В результате ДТП юноша 2008 года рождения госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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