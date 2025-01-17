Несовершеннолетний курьер-велосипедист попал под машину в Пскове

20:34, 17 января 2025, ПАИ

В Пскове на кругу у торгово-развлекательного центра «Акваполис» водитель автомобиля допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, велосипедист не спешился на пешеходном переходе. В результате ДТП юноша 2008 года рождения госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.