Зимние маскировочные сети для отправки на фронт мастерят волонтёры из муниципалитетов Псковской области
Волонтёры из муниципалитетов Псковской области продолжают оказывать посильную помощь бойцам на передовой. В частности, добровольцы мастерят зимние маскировочные сети для последующей отправки на фронт. Об этом пишут районные газеты «Новая жизнь» Усвятского округа и «Сельская новь» Бежаницкого округа.
Так, новый набор волонтёров Лющикского сельского центра культуры изготовил свою первую зимнюю маскировочную сеть. К работе подключились ещё 12 добровольцев.
Кроме того, очередная партия гуманитарной помощи из Усвятского муниципального округа отправлена в региональный штаб «Мы вместе» в Псков сегодня, 17 января. В дальнейшем с другими посылками груз транспортируют в зону специальной военной операции.
«Отправка таких необходимых вещей, как, например, окопные свечи, маскировочные сети, теплые вязанные носки стала возможной благодаря посильной помощи всех неравнодушных», – пишет газета.
Зимние маскировочные сети для отправки на фронт мастерят волонтёры из муниципалитетов Псковской области
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