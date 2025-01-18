Доставали зажатых в транспорте: 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тульской области
Легковой автомобиль и пассажирская маршрутка столкнулись на 61-м километре дороги Тула – Белев в Тульской области. В ДТП пострадало 10 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших, которые оказались зажаты в транспорте. Четырём гражданам оказали медицинскую помощь на месте, ещё шесть человек госпитализировали в медучреждение.
Подробности происшествия уточняются.
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Доставали зажатых в транспорте: 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тульской области