Доставали зажатых в транспорте: 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тульской области

11:20, 18 января 2025, ПАИ

Легковой автомобиль и пассажирская маршрутка столкнулись на 61-м километре дороги Тула – Белев в Тульской области. В ДТП пострадало 10 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших, которые оказались зажаты в транспорте. Четырём гражданам оказали медицинскую помощь на месте, ещё шесть человек госпитализировали в медучреждение.

Подробности происшествия уточняются.