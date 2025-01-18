Работы по строительству нового моста начались в Новоржевском округе

11:46, 18 января 2025, ПАИ

Работы по строительству нового моста через речку Селяху в деревне Высокое начались на региональной дороге Новоржев – Опочка, сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: со страницы главы Новоржевского округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы главы Новоржевского округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы главы Новоржевского округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы главы Новоржевского округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте»







Работы проводит ООО «Автомобильные дороги Пскова». В рамках заключённого контракта планируется строительство нового моста, ремонт съездов, замена водопропускных труб, обустройство освещения, укладка асфальта. Общая зона работ составит почти 300 метров.

«Работы будут длительными, поэтому для обеспечения проезда транспорта будет обустроен временный мост», – уточнила глава округа.